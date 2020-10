Coronavirus à Lyon : des médecins de la région demandent un confinement le week-end

Le couvre-feu est étendu à partir de ce soir minuit à 10 départements en entier de la région. Des médecins de la région demandent un couvre-dès 19h et un confinement le week-end, pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie.

Dans le Rhône, la situation est alarmante (lire notre décryptage ici).

L'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux demande un couvre-feu dès 19h et un confinement le week-end.

"Le temps n'est plus aux demi-mesures"

"La situation est grave et le temps n'est plus aux demi-mesures, expliquent les médecins dans un communiqué ce vendredi. Nous estimons que les demi-mesures du couvre-feu actuel font penser à la drôle de guerre de 39-40. Trop de nos concitoyens ne prennent pas suffisamment au sérieux les risques de contagion, banalisent individuellement cette infection, négligent le risque qu'ils font courir aux autres et en premier lieu aux plus vulnérables".

