Les médecins libéraux en grève à Lyon : "Laissez-nous travaillez" clame MG France

Les médecins libéraux sont en grève ce mardi 14 février. En Auvergne-Rhône-Alpes, ils seraient entre 70 et 90 % à fermer leur cabinet.

"Tout ce qu'on demande c'est : 'Laissez-nous travailler'", clame Pascal Dureau, médecin généraliste à Vénissieux et délégué national du syndicat MG France. Ce mardi 14 février, les médecins libéraux sont appelés à la grève pour dire leur mécontentement face à "des dispositifs mis en place les uns sur les autres qui ne correspondent pas à la situation".

"50 €, c'est n'importe quoi, mais on a besoin d'être revalorisés, on a perdu en valeur depuis des années !" Pascal Dureau, délégué national du syndicat MG France

En Auvergne-Rhône-Alpes, entre 70 et 90 % des cabinets seraient fermés selon le collectif Médecins pour demain sur BFM Lyon. Les généralistes refusent d'être soumis à de nouvelles contraintes, rejetant notamment l'idée d'un contrat d'engagement territorial auquel il faudrait adhérer pour être revalorisé.

Entre 70 et 90 % de cabinets fermés dans la région

"[Les politiques] ont fait des dégâts à la santé, c'est leur responsabilité ! Qu'ils nous laissent faire nos CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé, Ndlr), on sait s'organiser on sait travailler", lance Pascal Dureau.

A Paris, la mobilisation se dirigera vers le Sénat qui examine ce mardi une loi permettant aux patients d'avoir un accès direct vers certains spécialistes, sans passer par un généraliste.

Revalorisation financière

"Les spécialistes de toute façon il n'y en a pas, ils font ce qu'ils peuvent. Si en plus on supprime le tri de généralistes, ce sera très compliqué", assure le délégué national de MG France.

Les médecins demandent également une revalorisation de leur rémunération, notamment pour "se débarrasser de la paperasse en embauchant une secrétaire et ne plus dire non à des malades", comme l'expliquait Christelle Audigier, fondatrice du collectif Médecins pour demain à Lyon Capitale. "50 € c'est n'importe quoi, mais on a besoin d'être revalorisés, on a perdu en valeur depuis des années", tempère Pascal Dureau.