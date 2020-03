Coronavirus à Lyon : des conducteurs TCL ne veulent plus rendre la monnaie

Dans un contexte marqué par le coronavirus, le syndicat FO TCL a adressé plusieurs demandes à Keolis Lyon. L'organisation souhaite notamment que les conducteurs ne touchent plus la monnaie et que les contrôleurs ne manipulent plus cartes et tickets.

Faute de paiement sans contact, ceux qui veulent acheter un ticket TCL à l'intérieur d'un bus n'ont que deux choix : passer par l'application e-Ticket Android (l'iPhone n'est pas compatible) ou payer directement son ticket au conducteur avec de la monnaie. Dans un contexte marqué par le coronavirus, cette situation n'est plus tenable selon FO TCL. Le syndicat a adressé plusieurs demandes à Keolis Lyon, gestionnaire du réseau.

"Ne plus toucher à la monnaie"

L'organisation a ainsi requis que "les conducteurs ne vendent plus de tickets et qu'ils ne touchent plus à la monnaie", mais aussi que "les contrôleurs ne touchent plus cartes et tickets". Selon FO, Keolis aurait refusé ces deux points. Contacté par Lyon Capitale, le gestionnaire explique "ne pas vouloir rentrer dans une surenchère", "il n'y a aucune consigne ou recommandation de la part de l'Organisation mondiale de la santé sur la monnaie. Ce type de transaction continue aujourd'hui dans les boulangeries, commerces...", précise Keolis. Néanmoins, des gels hydroalcooliques ont été commandés et vont être distribués dans les services, tout comme des gants pour les contrôleurs qui étaient demandés par les organisations syndicales, "même si leur efficacité n'a pas été démontrée".

Des nettoyages quotidiens renforcés

Les nettoyages quotidiens des bus, métros, tramways et funiculaires ont été renforcés ces dernières semaines, avec une attention supplémentaire sur les barres de maintien. Par ailleurs, dans les dépôts, où le serrage de main et la bise sont encore largement pratiqués malgré les consignes gouvernementales, le rappelle des gestes barrières a été intensifié (se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude, limiter les contacts comme se serrer la main, les étreintes ou bise).

Dans son point quotidien l'Agence régionale de santé rappelle que l'une des méthodes principales de transmission du coronavirus reste "la projection de gouttelettes, lors de face à face pendant moins 15 minutes, à moins d'un mètre". La bouche est le point d'entrée du virus, ce qui explique l'importance de se laver régulièrement les mains puisque nous touchons notre visage machinalement plus de 2 000 à 3 000 fois par jour.