Coronavirus à Lyon : comment évolue l'épidémie depuis Noël dans les hôpitaux de la région ? (Graphique)

La tension hospitalière ne s'est pas vraiment améliorée dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 24 décembre dernier.

Les vacances de Noël ont laissé craindre à une flambée de cas de Covid-19 dans toute la France à partir de ce début janvier. Pour le moment, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, force est de constater que cette flambée n'a pas eu lieu. Pour autant, la situation n'inspire pas non plus au relâchement, le nombre de patients pris en charge et de décès quotidiens liés à ce coronavirus étant toujours élevé. Le 24 décembre dernier, le nombre de patients positifs au Covid-19 hospitalisés dans la région était de 4218. Il est de 4168 ce mercredi 6 janvier 2021. Un niveau toujours supérieur à la première vague du printemps 2020 où le nombre de malades du Covid pris en charge dans les hôpitaux a atteint 3055 patients lors du pic de l'épidémie.

Du côté des services de réanimation qui accueillent les cas les plus graves, 383 malades sont actuellement pris en charge contre 418 le 24 décembre dernier. 783 patients positifs au Covid-19 avaient été accueillis dans ces services de soins intensifs lors du pic de la 1re vague.

Enfin, on compte désormais 6964 décès liés au Covid-19 dans les hôpitaux de la région. C'est 509 de plus que le 24 décembre dernier (6964), preuve, s'il en fallait une, que le virus continue de tuer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.