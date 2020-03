Coronavirus à Lyon : comment a évolué l’épidémie ce week-end ? (graphiques)

La courbe du nombre d'hospitalisations ne semble pas encore s'aplanir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Rhône.

Le nombre de cas de coronavirus Covid-19 a continué de progresser ce week-end dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes. La barre des 2000 hospitalisations a été franchie dans la région et on dénombre désormais plus de 200 décès (229). Dimanche, en 24 heures, 33 personnes ont perdu la vie des suites de cette maladie en Auvergne-Rhône-Alpes. Le plus gros bilan depuis le début de l'épidémie. Quant à la courbe, elle semble ne pas encore s'aplanir et continue sa progression, même si la croissance du nombre de personnes hospitalisées est moins forte dimanche dans le Rhône et la région.

