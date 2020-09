Coronavirus à Lyon : comment a évolué la situation sanitaire ce week-end ? (graphique)

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes a continué de progresser ce week-end.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes le nombre de malades du Covid-19 a continué d'augmenter ce week-end. 30 nouveaux patients ont été admis entre vendredi et dimanche portant le total à d'hospitalisations à 530. En réanimation, cinq personnes de plus ont été prises en charge. 72 malades du Covid-19 sont actuellement en soins intensifs. Pour rappel, au plus fort de la première vague, 3055 personnes étaient hospitalisées dans la région, dont 779 en réanimation. Enfin, trois personnes sont décédées ce week-end à cause de ce coronavirus. 1804 personnes sont décédées de cette maladie dans les hôpitaux de la région depuis le début de la crise sanitaire.