Coronavirus à Lyon : combien de personnes hospitalisées ont été guéries ?

Dans la région, plus d'un tiers des patients hospitalisés depuis le 1er mars ont pu regagner leur domicile.

Ce week-end, la barre des 2000 hospitalisations liées au coronavirus Covid-19 a été franchie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (2150). Dans le Rhône, 915 personnes ont été hospitalisées pour les mêmes raisons. Dans le même temps, le nombre de personnes guéries progresse lui aussi. Dimanche, 776 personnes hospitalisées avaient regagné leur domicile dans la région et 286 dans le département. Parmi les personnes hospitalisées dans la région, 1550 (72 %) sont en hospitalisation conventionnelle, 503 (23,4 %) en réanimation/soins intensifs, 92 (4,3 %) en soins de suite et réadaptation et 5 (0,2 %) en psychiatrie.

