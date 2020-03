Coronavirus à Lyon : Collomb annonce des mesures

Stationnement, voirie, gratuité des terrasses, aide aux plus démunies, le maire de Lyon a annoncé plusieurs mesures pendant le confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus.

Dans un message publié ce mercredi soir sur le site de la ville de Lyon, Gérard Collomb a précisés les mesures qui allaient être mises en place par la municipalité durant la période de confinement. “Toutes les fonctions essentielles et prioritaires sont aujourd’hui assurées afin de garantir la continuité du service public, et venir en aide à nos concitoyens qui en ont besoin, notamment les plus fragiles”, a-t-il précisé.

Parmis les mesures ont retrouve :