Coronavirus à Lyon : 707 nouvelles hospitalisations en 24h dans la région, le Rhône très touché

Le 2e vague de l'épidémie de coronavirus continue sa forte progression dans la région. Notamment dans le Rhône. C'est le département français où il y a eu le plus de personnes hospitalisées des suites du covid-19 ces 24 dernières heures. La tension est de plus en plus forte dans les hôpitaux lyonnais...

707 entrées à l'hôpital des suites du coronavirus dans la région ces 24 dernières heures, dont 199 dans le seul département du Rhône. C'est département français où il y a eu le plus de personnes hospitalisées des suites du covid-19 ces 24 dernières heures. C'est dans notre région où le virus circule le plus.

Dans la région, il y a désormais plus de 5 500 personnes à l'hôpital des suites du virus, soit déjà près de 2 fois plus qu'au pic de la 1ère vague au printemps (3 000). Et le nombre de patients hospitalisés va continuer de fortement augmenter ces prochains jours (lire ici un article sur la forte tension dans les hôpitaux à Lyon).

D'après un dernier bilan, ce mardi 3 octobre au soir, la forte détérioration se confirme :

5576 personnes hospitalisées dans la région des suites du covid-19 le mardi 3 novembre

5311 le lundi 2 novembre

3691 le lundi 26 octobre

2123 le lundi 19 octobre

1263 le lundi 12 octobre

927 le lundi 5 octobre

839 le lundi 28 septembre

763 le lundi 21 septembre.

Nette et inquiétante hausse aussi en réanimation, avec :

675 patients en "réa" des suites du covid-19 dans la région le mardi 3 novembre

641 le lundi 3 novembre

472 le lundi 26 octobre

311 le lundi 19 octobre

203 le lundi 12 octobre

168 le lundi 5 octobre

143 le lundi 28 septembre

123 le lundi 21 septembre

Le bilan du mardi 3 novembre au soir dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

5576 personnes sont actuellement hospitalisées (+265 en 24h)

707 nouvelles hospitalisations en 24h

675 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (+34 en 24h)

90 nouvelles admissions en réanimation

92 nouveaux décès dans la région

2941 décès au total dans la région depuis le début de l'épidémie

Le bilan du mardi 3 novembre au soir dans les hôpitaux du Rhône

1569 personnes sont actuellement hospitalisées (+66 en 24h)

199 nouvelles hospitalisations en 24h

244 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (+17 en 24h)

40 nouvelles admissions en réanimation

23 nouveaux décès dans le département

1021 décès au total dans le département depuis le début de l'épidémie

