Coronavirus à Lyon : 4 gardes à vue pour mise en danger de la vie d’autrui

En tout, 737 PV ont été dressés ce vendredi pour non-respect des règles de confinement.

La police a annoncé ce vendredi le placement en garde à vue de 4 individus pour mise en danger de la vie d’autrui. Ce midi, un équipage du commissariat de 2e arrondissement a contrôlé d’un individu circulant en voiture cours Charlemagne. Cet homme de 19 ans, très défavorablement connu des services de police, n’était pas titulaire du permis de conduire. De plus, il s’avérait qu’il n’était pas porteur du document justifiant de son déplacement hors du domicile. Il ne cachait pas le fait qu’il avait été déjà verbalisé pour cette infraction le matin même sur le 2e arrondissement.

Le Parquet du tribunal judiciaire de Lyon ordonnait alors son placement en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui. Une infraction passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende bien supérieure à la contravention de 135 euros dressée jusqu’ici. “Il reconnaissait les faits et faisant preuve lors de son audition d’un total mépris envers les consignes gouvernementales relatives au confinement”, détaille la police.

Trois autres suspects sont aussi en garde à vue à cette heure pour les faits de mise en danger de la vie d’autrui suite à plusieurs verbalisations en rapport avec la non-présentation de justificatif et leur volonté manifeste de refuser tout confinement. Ils sont originaires de Lyon 1er, Villeurbanne et Rillieux-la-Pape. En tout ce jeudi, la DDSP du Rhône a procédé à 443 personnes verbalisations sur la voie publique pour non-respect des consignes de confinement. Ce vendredi, 739 PV ont été dressés pour les mêmes raisons.