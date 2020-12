Coronavirus à Lyon : 4 fois plus de tests réalisés cette semaine dans la région, beaucoup de positifs

Laurent Wauquiez, le président de la région, a fait un premier bilan de la campagne de tests massifs réalisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la semaine avant Noël. Mardi midi, le 22 décembre, 626 000 tests avaient été réalisés. 28 848 se sont révélés positifs, soit plus de 4 %.

Une campagne de tests massifs a lieu actuellement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, juste avant Noël. 1312 nouveaux centres de dépistages temporaires ont été installés pour l'occasion, en plus des 1300 déjà existants. Près de 19 000 personnes ont été mobilisées dans ces centres.

"D'après des données arrêtées mardi 22 décembre à midi, 626 000 tests ont été réalisés (dans les centres temporaires)", indique ce mercredi Laurent Wauquiez, le président de la région, à l'initiative de cette vaste campagne de tests. Une initiative qui avait soulevé des polémiques (lire notre décryptage ici). La région compte 8M d'habitants.

4 % de tests positifs, c'est beaucoup

Sur ces 626 000 tests réalisés, plus de 28 800 se sont révélés positifs. "Le taux de positivité est supérieur à 4 %, c'est beaucoup. Le comité scientifique de la région tablait plutôt sur un taux entre 0,8 % à 1,3 %. on est bien au-dessus", a insisté le président de la région. Signe que le virus circule encore beaucoup dans la région, notamment en Haute-Savoie, département avec le plus haut taux de positivité (5,2 %)

Le président de la région s'est félicité de l'intérêt des habitants de la région pour cette campagne de tests. "Avant Noël, il y avait une forte attente de la population. Ca montre qu'il fallait le faire", a martelé Wauquiez.

Par rapport à la semaine dernière, dans la région, plus de 4 fois plus de tests ont été réalisés entre le 15 et le 22 décembre (en comptant les tests réalisés dans les centres de dépistage temporaires et dans les centres "fixes").

