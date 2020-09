Coronavirus à Lyon : 2000 personnes attendues, la Fête de l'Automne annulée au parc de Miribel-Jonage

L'épidémie de coronavirus pousse les organisateurs de la Fête de l'Automne, dimanche au parc de Miribel Jonage, à annuler l'évènement. 2000 personnes étaient attendues.

"A Lyon, le taux d’incidence a atteint 4 fois la côte d’alerte et la circulation du virus est un sujet d’inquiétude quotidien. Nous sommes évidemment très tristes pour les équipes en charge de cette manifestation, pour les artistes et les partenaires mobilisés et surtout pour les près de 2 000 personnes attendues", explique le parc de Miribel-Jonage.

"Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2021 pour que l’automne redevienne une fête", poursuivent les organisateurs.

