Coronavirus : 95 % des personnes décédées en Auvergne-Rhône-Alpes avaient 60 ans et plus

Au 17 octobre, la région Auvergne-Rhône-Alpes déplore 2 133 décès des suites du coronavirus depuis le début de l'épidémie. Quel est le profil des personnes décédées ?

Depuis le 1er mars 2020 et le début de l'épidémie de coronavirus, la région Auvergne-Rhône-Alpes déplore au 17 octobre 2 133 décès, dont 807 dans le département du Rhône. A l'échelle de la région, ce sont les plus âgés qui paient le plus lourd tribut : 95 % des personnes décédées avaient 60 ans et plus, 88 % avaient 70 ans et plus.

Moins de 20 ans : aucun décès à déplorer depuis le 1er mars 2020

20 à 29 ans : 2 décès

30 à 39 ans : 5 décès

40 à 49 ans : 12 décès

50 à 59 ans : 49 décès

60 à 69 ans : 163 décès

70 à 79 ans : 433 décès

80 à 89 ans : 884 décès

90 ans et plus : 560 décès

Comme dans les services de réanimation (lire ici), ce sont les hommes qui sont les plus touchés. Ils sont 1272 à être décédés des suites du COVID-19 et représentent près de 60 % des décès.