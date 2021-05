Coronavirus : 62 000 doses du vaccin Moderna commandées par les cabinets et officines de la région 

Dans les prochains jours, la vaccination devrait connaître une nouvelle accélération, notamment en ville où les médecins et les pharmaciens pourront désormais administrer des doses du vaccin Moderna. 62 000 doses ont pour le moment été commandées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 14 mai, Olivier Veran annonçait la mise en circulation prochaine du vaccin Moderna dans les pharmacies et les cabinets des médecins généralistes de ville. Ce mardi 25 mai, l’ARS présente le cadre dans lequel ces nouvelles doses seront distribuées dans la région. Dans un premier temps, les pharmaciens et les médecins généralistes ont pu commander deux flacons du vaccin pour les premiers et un pour les seconds. De quoi permettre de vacciner 20 personnes dans les officines et 10 dans les cabinets, à compter de la semaine prochaine. L’Agence de santé régionale précise qu’"en Auvergne-Rhône-Alpes, 3 400 médecins ont commandé 34 000 doses et 1 500 pharmaciens en ont commandé 28 000, soit un total de 62 000 doses" avant d’ajouter que "les volumes d’approvisionnement devraient s’intensifier dès cet été".

On continue ! Dès la semaine prochaine, les médecins et les pharmaciens pourront commander des vaccins Moderna afin de protéger leurs patients en ville. — Olivier Véran (@olivierveran) May 14, 2021

Accélérer la vaccination chez les jeunes

Jusqu’ici, le produit américain était réservé aux centres de vaccination, mais désormais "il n'y aura plus de primo-injections Moderna dans les centres [de vaccination, NDLR]", précise le ministère de la Santé. Ce nouveau circuit de distribution doit permettre d’accélérer la campagne de vaccination en ville, alors que tous les adultes pourront prendre rendez-vous à partir du 31 mai. L’utilisation du vaccin Moderna doit également aider les pharmaciens et les généralistes à vacciner les jeunes, car jusqu’à présent ils administraient notamment des doses d’AstraZeneca, un produit déconseillé chez les personnes de moins de 55 ans.

Prise de rendez-vous sur Doctolib

Pour bénéficier de ces nouvelles doses, il faudra, comme pour les centres de vaccination, prendre rendez-vous sur Doctolib.