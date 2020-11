Coronavirus : +45 % dans la Loire, forte hausse de la mortalité dans la région depuis le début de la 2e vague

+45 % dans la Loire, +42 % dans la Haute-Loire, +34 % en Isère, +26 % dans le Rhône, le nombre de décès est en très forte hausse dans la région depuis le début de la 2e vague, par rapport à l'année 2019 à la même époque. Les chiffres sont parlants.

Entre le 1er septembre et le 9 novembre 2020, 16 258 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes, selon l'Insee. Soit plus de 3 500 qu'en 2019 à la même période (12 728).

Une hausse notamment très importante lors des deux dernières semaines d'octobre et lors de la première semaine de novembre, lorsque l'épidémie de coronavirus était très forte dans la région.

Hausse de 28 % des décès dans la région

Les territoires très touchés par cette 2e vague dans la région (en nombre de cas positifs) connaissent une grosse surmortalité sur cette période (toujours du 1er septembre au 9 novembre) :

+45 % dans la Loire avec 2 097 décès (contre 1 448 en 2019 à la même période)

+42 % en Haute-Loire

+41 % en Savoie

+34 % en Isère

+ 26 % dans le Rhône avec 3 368 décès (contre 2 679 en 2019 à la même période)

Un mois de novembre très meurtrier

"En Auvergne-Rhône-Alpes, cette hausse du nombre de décès représente une progression de 28 % par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2018. Ces évolutions sont plus fortes que celles enregistrées au niveau national où la hausse est de 12 % par rapport à 2019 et de 14 % par rapport à 2018", explique l'INSEE.

Et pour cause, la région AURA a été la plus touchée de France par cette 2e vague. La surmortalité devrait malheureusement se confirmer dans les prochaines études car on sait déjà que la mortalité a été très importante dans la région les 2e et 3e semaines de novembre aussi.