Confinement à Lyon : combien d'attestations pour une sortie avec ses enfants ?

Depuis le début du confinement, une question revient régulièrement : combien d'attestations faut-il en cas de sortie avec ses enfants ? Deux parents peuvent-ils sortir en même temps ? Quels sont les risques d'amende pour une famille si la mesure n'est pas respectée ? Réponses.

Le confinement devrait se prolonger à Lyon et il semble de moins en moins probable qu'il ne dure que quinze jours. Néanmoins, il est toujours possible de sortir sous condition et avec une attestation obligatoire. Le dernier point autorise à sortir brièvement, notamment pour permettre à ses enfants de se dégourdir les jambes, sans que cela ne dure trop longtemps. Plusieurs questions sont néanmoins régulièrement soulevées autour de ce cas de figure.

Combien d'attestations faut-il ?

Il est impératif d'avoir une attestation par personne, adulte comme enfant. Ainsi un adulte qui sortirait avec deux enfants doit pouvoir présenter trois attestations. Par ailleurs, il est nécéssaire de faire de nouvelles attestations avant chaque sortie.

Deux adultes peuvent-ils sortir en même temps ?

Ccomme pour toute sortie, cela doit se faire à proximité du domicile et avec un seul accompagnateur. Donc pas les deux parents. Ces sorties ne doivent pas avoir pour objectif de retrouver d'autres parents avec leurs enfants. De la même manière, vous pouvez allez faire les courses de produits de premières nécessités avec vos enfants, si ceux-ci ne peuvent se garder seuls. Enfin, pour une garde partagée peut continuer normalement, mais les enfants devront avoir une attestation.

Quels sont les risques d'amende pour une famille ?

L'amende de 135 euros pour non respect du confinement est valable par personne, majeur comme mineur. Ainsi, un adulte et deux enfants dehors sans attestation et motif valable risqueront 405 euros d'amende (135 euros x 3). En cas de récidive, les sanctions seront durcies (lire ici).

Toute la journée, pour connaître toutes les informations, suivez notre direct ici.