Compteur Linky : une soirée débat avec Michèle Rivasi dans le Beaujolais

L'eurodéputée va participer ce jeudi 20 décembre à une soirée-débat sur le thème “Doit-on accepter le compteur électrique Linky ?”. Une soirée organisée à Belleville dans le Beaujolais par le collectif Saône-Beaujolais Compteurs libre.

Le collectif Saône-Beaujolais Compteurs libre présent sur 42 communes de la communauté de communes Saône-Beaujolais va organiser à Belleville un débat sur les compteurs électriques Linky le 20 décembre prochain à 20 heures. Un débat sur le thème “Doit-on accepter le compteur électrique Linky ?” qui sera animé par l'eurodéputée ELLV Michèle Rivasi. En février dernier, cette dernière a demandé la mise en place d’un moratoire afin de répondre aux recommandations de la Cour des comptes sur l’installation de ces compteurs par Enedis. Selon l'élu le rapport de la CRC “met en lumière les mensonges communiqués par ENEDIS pour justifier son compteur ainsi que les montages financiers utilisés”, écrivait-elle en février 2018. “La Cour des comptes montre aujourd’hui qu’ENEDIS a choisi ses propres intérêts financiers aux dépens de ceux des consommateurs. Ce compteur demandé par l’Union européenne en 2009 aurait pu être un formidable outil de la transition énergétique et solidaire en permettant aux citoyens d’être actifs dans leur consommation d’électricité et ainsi de réduire leur consommation pour le bien de notre planète et de nos portefeuilles. ENEDIS, entreprise de service public, a agi pour son propre intérêt financier à l’encontre de celui des citoyens”, avait dénoncé l’eurodéputée.

De son côté, le collectif qui organise la soirée estime “qu'il y a une désinformation totale sur ce projet de déploiement de compteurs communiquant. C'est pour cela qu'on organise cette soirée pour informer les usagers et citoyens sur les différents impacts des compteurs Linky”, confie Sylvie Goutte-Nesme membre de l'association. La conférence-débat aura lieu au théâtre de Belleville.