Comment savoir si une rue est reliée à la fibre dans la métropole de Lyon

Pour certains, l'accès à la fibre optique est aussi important que celui à l'eau, au gaz de ville ou à l’électricité. Dès lors, comment savoir facilement si une rue, un quartier, un immeuble, une maison, un bureau ou tout simplement une adresse sont reliés à la fibre optique dans la métropole de Lyon ?

La métropole de Lyon est encore loin d'être couverte à 100 % par la fibre optique, et il faudra encore attendre quelques années pour que cela soit le cas. Dès lors, ceux qui veulent aménager dans Lyon ou les villes de la métropole ont enfin un outil pour vérifier rapidement si leur futur logement voire lieu d'implantation d'entreprise sont couverts par la fibre optique. Cela est rendu possible par l'ARCEP qui propose une carte complète de la couverture et des raccordements au 30 septembre 2018. Un code couleur permet ainsi de voir où en est le déploiement : gris, les études sont réalisées, jaune, il est programmé, bleu, le lieu est raccordable à la demande, noir, la fibre est en cours de déploiement, enfin vert, la fibre est déployée.

La carte est disponible en cliquant ici.