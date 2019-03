Comment savoir si on est bien inscrit sur les listes électorales ?

Pour ceux qui se présentent au bureau de vote, il n'y a rien de pire que de découvrir qu'on a été radié des listes électorales. Comment savoir si vous êtes bien inscrits ? Un site permet de connaître sa situation électorale, ainsi que son bureau de vote.

Un retour après un long séjour à l'étranger, un déménagement, un problème à l'inscription... lors de chaque élection, certains découvrent dans le bureau de vote qu'ils ont été radiés des listes électorales. Pour éviter toutes mauvaises surprises, il est possible désormais de vérifier sa situation électorale. Il suffit de se rendre sur la page dédiée du gouvernement, puis de renseigner quelques informations pour obtenir une réponse immédiate et connaître son bureau de vote.

Le site est disponible en cliquant ici.

Il est également possible de signaler un changement ou une nouvelle inscription en cas de radiation. Il est possible de s’inscrire jusqu'au 31 mars pour pouvoir voter aux prochaines élections européennes du 26 mai. Les jeunes qui auront 18 ans avant cette date sont inscrits automatiquement sur les listes électorales quand ils sont majeurs, à condition d'avoir réalisé le recensement lors de leurs 16 ans. Dans le cas où ce recensement n'a pas été réalisé ou s'il a été fait tardivement, il est possible s'inscrire en mairie jusqu'au 16 mai 2019.