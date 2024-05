Commémoration du 8 mai 1945 : un hommage aux troupes dites "coloniales"

Ce mercredi 8 mai au parc de la Tête d'Or à Lyon, se tenait la commémoration du 8 mai 1945 en présence notamment de Grégory Doucet et de Fabienne Buccio.

"La ville de Lyon exprime, aujourd’hui, comme chaque année, sa gratitude infinie et éternelle aux troupes dites « coloniales », venues d’Afrique, du Maghreb, des Antilles, d’Indochine, du Pacifique et de l’Océan indien", a déclaré Grégory Doucet à l'occasion de la cérémonie de commémoration du 79e anniversaire du 8 mai 1945, axée cette année sur les soldats des colonies. La préfète du Rhône Fabienne Buccio était également présente, tout comme le sénateur écologiste Thomas Dossus et la député Renaissance Anne Brugnera.

les participants ont ensuite procédé à la dépose de gerbe traditionnelle sur l'île du souvenir, avant que le public ne soit invité à découvrir une exposition dédiée aux "résistants oubliés".

8-Mai. Aujourd’hui nous célébrons la victoire des Alliés sur la barbarie nazie. Réunis pour nous souvenir de tous les sacrifices et pour remercier nos libérateurs.#Lyon honore toutes les victimes, tombées au combat, en résistant, mortes en déportation, exécutées, bombardées. pic.twitter.com/beA2os0pEs — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) May 8, 2024

(@Zone de défense et de sécurité sud-est)