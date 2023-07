Coldplay à Lyon : deux concerts en juin 2024

Le groupe Coldplay se produira en concert deux soirs de suite au Groupama Stadium de Décines, près de Lyon.

Hier, L'entreprise Live Nation, organisatrice et promotrice d'évènements a annoncé, dans un tweet, la venue du groupe Coldplay à Lyon en 2024. Ce jeudi, le Groupama Stadium a confirmé leur venue en donnant plus de détails.

Le groupe britannique se produira deux soirs de suite dans l'enceinte de l'Olympique lyonnais le samedi 22 et le dimanche 23 juin 2024, dans le cadre de la tournée Music Of The Spheres World Tour.

La billetterie sera disponible vendredi 28 juillet, à 10 heures, sur le site du groupe les préventes, elles, dès mardi prochain, à 9 heures.