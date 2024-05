Cocaïne, kétamine... Un dealer interpellé à La Mulatière

Un vendeur de plusieurs drogues a été interpellé samedi 4 mai à La Mulatière près de Lyon.

Samedi 4 mai vers 17 h 30, des policiers en patrouille à La Mulatière près de Lyon ont remarqué qu'un individu était en train de se fabriquer une cigarette contenant de la résine de cannabis.

Ils ont alors procédé à son contrôle et ont constaté que l'individu était porteur de plusieurs petites quantités de drogues, notamment de la cocaïne, de la MDMA et de la kétamine, ainsi que de 450 € en espèces.

L'homme de 20 ans était interpellé et placé en garde à vue. Les policiers ont ensuite mené une perquisition à son domicile et découvert 59 buvards de LSD, ainsi que 4 750 € en numéraire et du matériel de conditionnement pour la vente.

Il a été présenté au parquet le 6 mai en vue d'une comparution immédiate le 7 mai.