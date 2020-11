Click & collect : shopping déco dans les boutiques lyonnaises

Malgré la fermeture imposée par les mesures de distanciation, un bon nombre de boutiques lyonnaises proposent un service de click & collect ou de livraison. Sélection non-exhaustive pour préparer Noël, tout en soutenant les commerces de proximité.

Canapé gourmand

Dessiné par l’artiste Joana Vasconcelos à l’occasion du soixantième anniversaire de la marque Roche Bobois, le canapé Bombom 240 est une véritable invitation à s’asseoir. Tout en rondeur, il accueille jusqu’à trois personnes et s’adapte aux envies de chacun, avec un jeu de coussins de dossier repositionnables. Son design innovant et ses couleurs acidulées et profondes amèneront à coup sûr une touche contemporaine et un vrai coup de peps à votre intérieur.

Canapé Bombom 240 – 3 690 €. Roche Bobois – 9, cours de la Liberté, Lyon 3e – e-shop et click&collect sur www.roche-bobois.com/fr-FR:magasins/lyon

Bureau vintage

Ce bureau secrétaire mélange habilement les genres, avec son volet coulissant, véritable clin d’œil aux années trente, et son design scandinave, qui lui donne une note plus contemporaine. À vous de choisir l’utilisation que vous souhaitez en faire : bureau de travail, console décorative ou meuble de rangement… Grâce à sa structure en noyer, il s’adaptera avec élégance à chaque pièce de votre intérieur.

Bureau Barbier – 545 €. Benoit Guyot – 15, rue Émile-Zola, Lyon 2e – eshop sur www.singulier.com et visites virtuelles et click&collect des boutiques Benoit Guillot et Extramuros (Lissieu 69) sur www.benoit-guyot.com

Canapé architectural

Création Contemporaine fait partie des rares boutiques françaises à présenter en avant-première le nouveau canapé Knoll, Matic, dessiné par Piero Lissoni. Aux lignes pures et au confort incomparable, ce canapé est modulable à l’envi. Chacun peut ainsi choisir la profondeur, le dossier, les accoudoirs, la matière, la couleur… pour obtenir la configuration qui lui convient. Mêlant technologie et esthétique, ce canapé invite à la détente, à la lecture, aux moments partagés.

Canapé Matic de Knoll – À partir de 4 985 € pour un canapé 3 places en tissu. Création Contemporaine – 15-17, cours de la Liberté, Lyon 3e – e-shop et click&collect sur www.creation-contemporaine.com

Et la lumière fut

La suspension Screen est à la fois aérienne et monumentale. Grâce à ses dix écrans en cannage bordés de tissus et retenus par une structure en métal, elle diffuse une lumière ajourée très agréable. On l’imagine aisément trônant au milieu du salon ou éclairant une table de repas, tel un mobile géant, apportant à votre intérieur un esprit à la fois design et vintage. À dénicher parmi tous les meubles et objets de déco de chez Praho.

Suspension Screen XL – 490 €. Praho – 36, avenue Maréchal-de-Saxe, Lyon 6e – Site marchand et click&collect pour les objets de décoration sur www.praho.com

Structure lumineuse

Plus qu’une suspension, Coordinates est un véritable système d’éclairage à lumière diffuse. Composée de trois lignes lumineuses et d’un diffuseur, elle propose plusieurs intensités lumineuses grâce à des systèmes de variation. Créée pour cette rentrée par le designer Michael Anastassiades, connu pour son goût du minimalisme, elle s’intègre dans tous les intérieurs et séduira les amoureux des formes pures et géométriques.

Suspension Coordinates S1 – 1 490 €. Flos – 17, rue Jarente, Lyon 2e

Mon beau miroir

Direction Simone Sisters, quai Saint-Antoine, pour retrouver les nouveautés et coups de cœur déco de Cécile Simeone. Parmi eux, les miroirs de la marque M Nuance, découpés et biseautés à la main dans une miroiterie artisanale de la région de Porto. Pas moins de neuf étapes de fabrication sont nécessaires pour parvenir à une forme aléatoire et un biseau irrégulier, qui en font des pièces uniques. Telle une flaque d’eau pure et délicate, ce miroir asymétrique habille vos murs avec son design léger et son esprit poétique.

Miroir Morning – 380 €. Simone Sisters – 34, quai Saint-Antoine, Lyon 2e – www.simone-sisters.com

Ranger et décorer

Dans la nouvelle collection Essence de Sarah Lavoine, craquez pour la bibliothèque. Imaginée et fabriquée artisanalement au Portugal, ce joli meuble réunit plusieurs matériaux – bois laqué, acier et moelle de rotin – pour un effet de style cher à la Maison Sarah Lavoine. Outre son rangement fermé, ses trois étagères ne demandent qu’à être remplies par vos livres, cadres ou objets de déco.

Bibliothèque Essence – 2 650 €. Maison Sarah Lavoine – 31, rue Auguste-Comte, Lyon 2e – e-shop et click&collect sur www.maisonsarahlavoine.com/eshop

Échec et mat !

Plateau en marbre, pièces en résine à l’effigie des monuments emblématiques de Londres, ce jeu d’échec séduira aussi bien les joueurs que les amateurs de beaux objets. Tandis que les maisons mitoyennes jouent le rôle des pions, Big Ben incarne les tours, le gratte-ciel The Shard devient la reine… Imaginé par deux architectes designers londoniens lors de leurs parties d’échecs nocturnes, il se décline aussi en version Londres vs New York.

Jeu d’échecs Skyline Chess – 279 €. Sttanding – 9, quai des Célestins, Lyon 2e – e-shop et clik&collect sur www.sttanding.com

Service chic et ludique

Pour tous les jours ou pour vos tables de fête, les assiettes pleines de délicatesse de la marque Epure sont créées par Justine Lacoste qui, dans son atelier en Charente-Maritime, imagine, dessine et réalise des objets contemporains pour la table. En porcelaine de Limoges émaillée à l’intérieur et à l’extérieur, chaque assiette est décorée avec de l’or véritable. À noter : chaque pièce est unique, la porcelaine est tournée, gravée, sculptée ou encore estampée à la main.

Service de table Epure. Assiette creuse : 29 €. Petite assiette : 33 €. Grande assiette : 38 €. Auguste et Cocotte – 16, rue Auguste-Comte, Lyon 2e – e-shop et click&collect sur www.augusteetcocotte.com

À table !

Laquée blanc mat, la table Kingston de chez BoConcept offre au premier coup d’œil tous les marqueurs du design danois : minimaliste, esthétique et fonctionnelle. Avec sa forme ovale et ses pieds légèrement inclinés, elle se veut chaleureuse et accueillante. D’autant qu’en cas de grandes tablées, une allonge centrale (très facile à mettre) est discrètement disposée sous le plateau. Existe en deux dimensions et en trois coloris, pour s’adapter à tous les intérieurs.

Table Kingston – À partir de 899 €. BoConcept – 10, cours de la Liberté, Lyon 3e – Coaching déco à distance, visite virtuelle du magasin, click&collect pour les commandes sur www.boconcept.fr

Table personnalisable

Réalisable sur mesure, la table Lombok s’adapte à vos envies et vos besoins. Vous pouvez ainsi choisir sa couleur parmi les 200 proposées, la finition mate, brillante ou texturée, mais aussi et surtout les dimensions, pour en faire une table basse, un mange debout, une table de repas ou encore un bout de canapé… À la fois chic et ethnique, cette table aux multiples visages est une création artisanale de la marque française Terre et Métal, qui propose des pièces intemporelles et métissées.

Table Lombok – 559 € pour un diamètre de 80 cm et une hauteur de 45 cm. Terre et Métal – 15, rue de Condé, Lyon 2e – e-shop et click&collect sur www.terre-et-metal.fr

Plus de confort, moins de stress

Un dos fin, un coussin légèrement rembourré, un repose-tête qui s’adapte à votre position, un piètement qui permet de se balancer légèrement… le fauteuil Stressless Tokyo offre un confort exceptionnel, comme tous les produits de la marque. À vous de personnaliser son design contemporain, en choisissant la couleur de son cuir parmi les 57 proposées, ainsi que celle de ses pieds en aluminium, noirs ou chrome.

Fauteuil Stressless® Tokyo – 2 749 € (Offre exceptionnelle : 2 149 € jusqu’au 14 novembre.) Stressless Store Lyon – 58, cours de la Liberté, Lyon 3e – e-shop sur www.strellless.com et visites virtuelles et click&collect de la boutique de Lyon par téléphone au 04 72 04 03 91 sur https://stresslessstorelyon.fr

Habiller ses sols

Après avoir traversé les âges, de l’Antiquité à l’époque Art déco, le Terrazzo revient en force dans nos intérieurs. Moucheté et coloré, il impose son raffinement dans de nombreuses pièces de la maison : salle de bain, cuisine, entrée… Outre son look authentique et graphique, on l’aime pour sa résistance et sa facilité d’entretien. Pour faire votre choix, direction le showroom lyonnais de Décocéram, où l’on vous accompagnera dans vos projets de décoration.

Carrelage Terrazzo – À partir de 120 € le m2. Décocéram – 9, quai Jules-Courmont, Lyon 2e – La boutique reste ouverte.