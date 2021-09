Clap de fin pour le cordon bleu dans les cantines lyonnaises

Mercredi 29 septembre, la Ville de Lyon a annoncé mettre fin aux aliments "ultra-transformés" dans les cantines dont "le cordon bleu est le fer de lance de ces produits".

En amont du conseil municipal du jeudi 30 septembre, le conseiller délégué à l'Alimentation locale de la mairie, Gautier Chapuis a confirmé à un journaliste de Lyon Mag la fin des cordons bleus dans les cantines scolaires. En cause : "la conception de ces aliments ultra-transformés qui amènent tout un tas de problèmes chez l'enfant" explique l'élu écologiste. La mairie de Lyon souhaite "revenir au maximum sur des aliments qui sont cuisinés à partir de produits bruts".

Une décision qui fait réagir sur les réseaux sociaux

Des déclarations qui font beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Eric Ciotti, conseiller départemental des Alpes-Maritimes a notamment réagi sur Twitter : "Que ces maires idéologues d'extrême gauche laissent nos enfants tranquilles ! Derrière des motifs fallacieux cette mesure est idéologique : on interdit de la viande dans les cantines. Nos enfants ne sont pas vos cobayes" pestait le le candidat à la primaire de la droite.

De son côté, le député LREM Bruno Bonnell, faisait remarquer sur Twitter que "la même semaine à Lyon, on gagne un Bocuse d’Or et on perd un cordon bleu…allez comprendre ? ? ?".

La même semaine à Lyon, on gagne un Bocuse d’Or et on perd un cordon bleu…allez comprendre ? ? ? https://t.co/GhCujKU2mS — Bruno Bonnell (@BrunoBonnellOff) September 30, 2021

Une décision qui fait écho à la volonté, par la Ville de Lyon, de limiter la viande dans les cantines scolaires et d'atteindre le "75 % bio" dans les établissements scolaires d'ici 2026.

Lire : 75 % de bio d'ici 2026 et 2 menus sans viande hebdomadaire : le nouveau plan des cantines scolaires lyonnaises

Lire : Le retour de la viande dans les cantines scolaires de Lyon