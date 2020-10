Cité de la Gastronomie à Lyon : une concertation sera lancée prochainement

Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, a annoncé qu'une consultation citoyenne allait être mise en place pour remettre sur pied la Cité internationale de la Gastronomie, à l'Hôtel-Dieu, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Un an après son inauguration et trois mois après sa fermeture, provoquée par la pandémie de coronavirus et l'incapacité de l'établissement à suivre les applications strictes des consignes sanitaires en dépit du déconfinement, qui souligne l'échec du projet, la Cité internationale de la Gastronomie de Lyon veut reprendre vie.

Lieu emblématique de l'Hôtel Dieu, ce site dédié à l'art culinaire a été le théâtre d'une réunion entre Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, et les membres du fonds de dotation de la Cité, mardi, pour évoquer l'avenir de l'institution.

Une concertation large sera lancée

Critiqué pour ses prix excessifs et son manque de contenu, l'établissement souhaite rebondir et, pour cela, envisage un changement de stratégie, histoire de ne pas refaire un four. Parmi les nouvelles mesures, Bruno Bernard a annoncé qu'« une concertation plus large sera lancée prochainement, notamment auprès des habitants(-es) du Grand Lyon », dans des propos relayés par Radio Scoop.

Donner la parole aux Lyonnais pour relancer un lieu mythique de leur ville, qui fait la part belle à la gastronomie, la spécialité qui a fait la renommée de Lyon à l'international, voilà l'une des idées du président de la Métropole, qui souhaite également faire de la Cité le théâtre d'expositions, d'événements et d'expérimentations afin de diversifier les activités proposées. En attendant une réouverture prochaine ?

