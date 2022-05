Un cirque animalier s'est installé en début de semaine sans aucune autorisation à Villeurbanne. Jeudi 12 mai, la Ville interdit l'accueil et l'ouverture du public et a demandé l'évacuation du site de la Zac Gratte-Ciel centre-ville.

Depuis le lundi 9 mai, le cirque animalier Crone est installé sur le site de la Zac Gratte-Ciel centre-ville, à Villeurbanne, sans aucune autorisation préalable. La Ville a expliqué avoir immédiatement demandé l'évacuation des lieux. "Au vu de l’état de santé des animaux, la direction de la Santé publique municipale a par ailleurs saisi la direction départementale de la Protection des populations (DDPP) pour qu’elle puisse en contrôler la situation", a-t-elle précisé par voie de communiqué. L'enquête menée par la DDPP n'a pas révélé la présence d'animaux sauvages sur place.

Une plainte déposée par le propriétaire du site

L'exécutif villeurbannais a également pris un arrêté municipal pour interdire au cirque d’ouvrir et d’accueillir du public. Principale raison : "la Ville ne peut pas garantir que les conditions sont réunies pour accueillir les habitants en toute sécurité, les commissions municipale et de sécurité n’ayant pas pu procéder aux vérifications réglementaires (risque incendie, accessibilité, etc.)" détaille-t-elle. "La Ville conseille aux Villeurbannais de ne pas se rendre aux représentations annoncées des 13, 14, 15, 18, 20, 21 et 22 mai. L’accès au chapiteau ne sera pas autorisé". De son côté , la Serl, propriétaire du site, a déposé plainte et engagé une action en référé.