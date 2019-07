Circulation : journée orange sur les routes du Rhône

La circulation se fluidifie ce dimanche dans la vallée du Rhône, avec tout de même une journée classée orange dans le sens des départs.

Après un samedi rouge sur les routes françaises, et plus particulièrement dans la vallée du Rhône, les bouchons se dissipent doucement ce dimanche sur les autoroutes de la région. Pour l’heure, la circulation est fluide sur et autour de la métropole lyonnaise, avec quelques ralentissements au nord du côté de l’A42. Bison futé recommande tout de même d’éviter les départs ainsi que l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 10h et 20h et rappelle que la journée est classée orange dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la situation devrait être beaucoup plus sereine pour ce troisième week-end de chassé-croisé.