Circulation difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Bison futé hisse le drapeau orange vendredi 25 octobre ses les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La circulation sera difficile pour ce deuxième week-end de vacances scolaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Vendredi 25 octobre dans le sens des départs et des retours, Bison futé hisse ainsi le drapeau orange dans la région, comme dans toute la France (à l'exception de l'île-de-France, en rouge dans le sens des départs).

Bison futé conseille ainsi d'éviter l'autoroute A7 à hauteur de Lyon de 17 h à 20 h et entre Orange et Marseille de 17 h à 20 h dans le sens des départs. Dans le sens des retours, évitez la route nationale 346 et l’autoroute A46 pour le contournement Est de Lyon de 15 h à 19 h.

Samedi, la circulation devrait être fluide puisque Bison futé hisse le drapeau vert dans le sens des départs comme dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Dimanche 27 octobre, l'ensemble de la France est également placé en vert.