Circulation difficile autour de Lyon pour ce week-end de Pâques

La circulation est compliquée sur les grands axes autoroutiers autour de Lyon en ce week-end de Pâques. Des bouchons importants sont déjà formés sur l’A7, et Bison futé voit orange dans le sens des départs.

Le week-end de Pâques sera sans doute le plus difficiles des vacances scolaires de printemps, avec des départs de vacances qui favorisent la création de bouchons. En ce milieu de journée, de gros ralentissements sont à prévoir sur l’A7 entre Givors et Feyzin, ainsi qu’à l’entrée de Lyon et vers le tunnel de Fourvière. L’A46 est également fortement bouchée au niveau de Corbas et jusqu’à hauteur de Saint-Priest. Enfin, prévoir un ralentissement sur la partie de l’A47 qui précède Chasse-sur-Rhône.

Pour rappel, Bison futé voit orange dans le sens des départs et conseille d’éviter la traversée de Lyon du nord vers le sud ainsi que l’A7 entre Lyon et Montélimar de 9h à 16h.