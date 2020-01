Circulation différenciée à Lyon : qui peut rouler ce samedi 25 janvier

La circulation différenciée monte d'un cran ce samedi 25 janvier à Lyon, suite à un pic de pollution aux particules fines. Si vélos ou passagers du réseau TCL peuvent circuler sans contrainte, pour les autres véhicules, les règles sont plus strictes.

Le bouchon de pollution est toujours présent au-dessus du bassin lyonnais. La concentration de particules fines issues du chauffage et du trafic est toujours importante. Des particules venues du Sahara ont contribué à aggraver la situation (lire ici).

Dans ce contexte, la préfecture a activé le niveau 2 de l'alerte pollution ce samedi. La circulation différenciée est reconduite avec une modification importante, davantage de véhicules n'ont pas le droit de circuler à partir de 5 heures.

Ainsi, les véhicules avec une vignette Crit'Air 3, 4 et 5, ou sans vignette n'ont pas le droit de rouler sur les communes de Lyon, Caluire-et-Cuire et Villeurbanne, à l'exception du boulevard périphérique Nord, voie métropolitaine ex A7 (M7), autoroute A7, voie métropolitaine ex A6 (M6), tunnel sous Fourvière. En cas de non-respect de cette interdiction, les contrevenants s'exposent à une amende de 68 euros pour les véhicules légers, 135 euros pour les poids-lourds. La préfecture a annoncé renforcer les contrôles ce week-end.

Dès lors, seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1 et 2 auront le droit de circuler dans le périmètre, tout comme "les voitures particulières transportant trois personnes au moins (covoiturage)" et : "les véhicules des salariés dont les heures de prise et de fin de service ne sont pas couvertes par le fonctionnement des transports en commun (sous réserve d’une attestation journalière signée de l’employeur indiquant les horaires décalés)".

Dans tous les cas, il est conseillé de se rabattre sur les transports en commun. TCL a choisi de maintenir son "tick'air". Pour 3 euros, ce ticket permet de voyager sur l'ensemble du réseau durant toute une journée.

Il est également possible d'acheter sa vignette en cliquant ici, en cas de contrôle, les conducteurs pourront présenter le reçu avant de recevoir leur Crit'Air.