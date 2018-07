Cinq idées pour éviter le match France-Belgique

Pour tous ceux qui se fichent pas mal de la Coupe du Monde, noyés par les hors-jeu, reprises de volée, VAR* et autre penalty, Lyon Capitale vous propose cinq idées pour échapper à France-Belgique.

C'est la Coupe du Monde : oui, on le sait. Et c'est bon la Terre ne s'arrête pas de tourner pour autant. Au bureau, on parle foot, dès que l'on allume la télévision, on tombe sur les résultats du foot, on écoute la radio, encore du foot. Mbappé, Giroud, Pogba, qui est qui ? Lyon Capitale a décidé de vous montrer le bon côté des choses en sélectionnant pour vous les meilleures activités sans ballon rond à faire durant le match France-Belgique (et sans supporters qui braillent).

Une salle de cinéma rien que pour soi

Des salles vides, le grand écran juste pour soi ? Pendant que les supporters sont serrés comme des sardines pour tenter d’apercevoir une bribe du match, autant profiter d'une salle de cinéma vide. En ce moment, il n'y a que l'embarras du choix. Pour les amateurs de film d'animation, la suite des Indestructibles est actuellement au cinéma, après quatorze ans d'attente. Si vous avez envie de rire, la nouvelle comédie déjantée Au poste de Quentin Dupieux avec Benoît Poolevorde est actuellement en salle. Et pour plus d'action, il y a Sicario 2, suite du thriller de Denis Villeneuve sur la frontière Amérique/Mexique et la guerre contre les cartels. Entre ça et des mecs qui courent après une baballe en short, il n'y a pas photo.

Pique-niquer dans un parc de la Tête d'Or désert

Qui a dit que cela coûte cher d'avoir un jardin privatif dans le centre ville ? Il suffit simplement d'aller s'installer au parc de la tête d'Or un jour de match. Bronzette 100 % garantie, et sans ballon qui réveille en sursaut d'une bonne sieste.

Un rendez-vous gourmand

Une soirée en amoureux, au calme dans un restaurant ... c'est possible ! Pendant que tout le monde sera au bar pour regarder la demi-finale mardi à 20 heures, pourquoi ne pas réserver au restaurant. C'est l'occasion aussi de faire une soirée entres amis et de rire fort, puisqu'il n'y aura personne d'autre à déranger dans le restaurant. Mais n'oubliez pas de bien vérifier lors de la réservation qu'il ne diffuse pas le match, sous peine d'être envahi par une horde de supporters devant l'écran !

Au lieu de regarder le sport, mieux vaut le pratiquer

Les parcs sont déserts, les salles de sport le seront également. Un petit entraînement sans personne autour, parfait pour se défouler. Quelques cours seront même organisés pendant le match de demain soir, des séances de sport en extérieur au parc de la Tête d'Or, un cours de pilate au MOB hôtel, ou encore un cours de yoga gratuit à l'Île Barbe. Quand on pense que les autres se casseront la voix pendant qu'on sera au calme... quel dommage !

Jeux de société toute la soirée

Les fans de foot seront tous dans les pubs, c'est bon, la voie est libre ! Une petite soirée jeu de société entre amis sera donc à privilégier ce jour là. Pas besoin d'attendre des heures pour pouvoir atteindre le Monopoly ou le Risk, tous les jeux seront là rien que pour vous et vos amis ! C'est possible de rejoindre le café ludique Moi j'm'en fou je triche dans le 1er arrondissement. Un jeu fair-play cette fois-ci, c'est promis, pas de simulation pour obtenir un penalty.

*Arbitres assistants vidéo, une nouvelle règle dans le football : l'arbitrage vidéo est autorisé. Oui, c'est pour ça que certains hurlent devant leur télévision