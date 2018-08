Ciné-concert Star Wars à l'Auditorium de Lyon : être patient, tu dois

Après Titanic, c'est au tour de la saga Star Wars d'avoir les honneurs d'une projection accompagnée par l'Orchestre national de Lyon. Mais tel un Jedi qui ne peut avancer le temps, il faudra être patient.

Les rebelles s'attaquent à l'Étoile de la mort, la partition de John Williams monte en intensité, et même si le film à 41 ans, nous voila dans les tranchées de l'arme la plus dévastatrice de la galaxie. Il y a voir Star Wars, et voir Star Wars en ciné-concert où la bande originale est jouée par un orchestre symphonique. Bonne nouvelle : cette opportunité va se présenter à Lyon en 2019.

En janvier et février, l'Auditorium de Lyon proposera des ciné-concerts de Star Wars IV : Un nouvel espoir et Star Wars V : L'empire contre-attaque. Dans les deux cas, l'Orchestre national de Lyon jouera en direct la bande originale des films de George Lucas. Ces œuvres cultes du 7e art seront projetés en VO sous-titrée. Même les allergiques à la saga Star Wars pourraient bien y trouver du plaisir tant ce type d'expérience transcende les films.

Star Wars IV : Un nouvel espoir :

Mercredi 23 janvier 20h

Jeudi 24 janvier 20h

Vendredi 25 janvier 20h

Samedi 26 janvier 18h

Star Wars V : L'empire contre-attaque :

Mercredi 6 février 20h

Jeudi 7 février 20h

Vendredi 8 février 20h

Samedi 9 février 20h

Réservation sur le site de l'Auditorium de Lyon, places à 30, 49 et 68 euros.