Chevaux mutilés : les gendarmes du Rhône conseillent les propriétaires

La gendarmerie du Rhône a diffusé le portrait-robot d’un suspect qui se serait attaqué à des chevaux et adressé des conseils aux propriétaires.

Depuis plusieurs, de nombreux chevaux et poneys ont été mutilés partout en France. Dimanche encore, un cheval a été retrouvé mutilé à Istres avec une entaille de huit centimètres au niveau de son oreille. Une enquête est en cours et un portrait-robot d'un suspect a été réalisé. Dans un message publié sur sa page Facebook, la gendarmerie du Rhône a indiqué être mobilisée pour coordonner les informations sur ces affaires et patrouiller sur le territoire.

Elle a par ailleurs fourni des conseils au propriétaire d'équidés :