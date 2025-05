Le 6 mai, la finale régionale du concours de piano "A vous de jouer" organisé par la SNCF, se tiendra au sein de la gare Part-Dieu de Lyon.

Mardi 6 mai, des airs de piano résonneront dans la gare Part-Dieu à Lyon. A l'initiative de SNCF Gare et connexions et de ses partenaires, la finale régionale du concours de piano "à vous de jouer" aura lieu dans les murs de la gare lyonnaise. Lors de ce moment, huit finalistes rhonalpins s'affronteront afin de décrocher leur place pour la grande finale du concours tenue en juin prochain à Paris. Le gagnant du grand concours repartira avec un piano Yamaha, une session d’enregistrement, et une première partie lors d’un festival français.

Parmi le jury présent à Lyon pour départager les talents en devenir : l'actrice et productrice Julie Gayet, l'auteur-compositeur André Manoukian et un lauréat de la 1ère édition Jean Cotro. Les huit concurrents avaient été choisis à l'issu d'une première phase de sélection organisée via Instagram. "A vous de jouer" vise à dénicher des talents dans toute la France, notamment dans les gares.

Lire aussi :