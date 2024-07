Le nouveau pont accueillera tramways, cyclistes et piétons.

Le pont du Roulet doit être en partie démoli et reconfiguré pour faire passer la nouvelle ligne de tramway au dessus du Rhône.

La création de la ligne de tramway T9, dont les travaux ont débuté mi-mai, s’accompagne d'un important chantier pour reconfigurer le pont du Roulet à Villeurbanne. Un ouvrage d’art et de soutènement est en effet nécessaire pour franchir le Rhône et relier le quartier de Saint-Jean. La nouvelle infrastructure accueillera ainsi tramways, vélos et piétons en parallèle du pont dédié aux automobilistes. Ce dernier sera donc fermé à la circulation du 8 juillet au 30 août 2024 le temps des travaux.

La circulation déviée par l'A42 cet été

Ce vaste projet prévoit ainsi une nouvelle voie de circulation reliant le pont du Roulet et le rond point de l’usine des eaux. L'ouvrage doit cependant être en partie démoli et reconfiguré.

Le futur tracé de la ligne T9 entre Charpennes - Villeurbanne et Vaulx-en-Velin La Soie

Pour limiter l’impact sur la circulation, celle-ci sera déviée tout l'été par l’autoroute A42 et le pont de Cusset. La ligne de bus 37 fera quant à elle son terminus au pôle multimodal de Laurent Bonnevay. Par ailleurs, une passerelle provisoire sera mise en place pour préserver les cheminements piétons. Les cyclistes sont eux invités à emprunter la Via Rhôna le long de l’A42.

