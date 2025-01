Les festivités continuent, après avoir savouré la traditionnelle bûche de Noël, c'est au tour de la galette des rois de ravir nos papilles. Cette année, Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq adresses pour une épiphanie originale.

Tradition païenne, autrefois partagée entre les romains lors de la célébration du solstice d'hiver, la galette des rois ravit nos papilles chaque 6 janvier. Composée d'une pâte feuilletée fourrée à la frangipane, doux mélange de crème à base d'amandes douces, de beurre, d'oeuf et de sucre, celle-ci a su se diversifier au fil des ans. Pistache, chocolat-poire, pomme, fruits rouges, et même praline, il y en a désormais pour tous les goûts. Afin de se démarquer et de subvenir à tous les goûts, les pâtissiers lyonnais bousculent les codes en proposant des recettes toujours plus originales. Cookie galette des rois, galette flamande, ou encore babka des reines, cette année, Lyon Capitale a sélectionné pour vous, cinq galettes des rois qui n'en sont pas :

Soha cookie : le cookie galette des rois

Ronds et fourrés à la crème d'amande, les cookies de Soha Cookie situé dans le 6ème arrondissement de Lyon, sauront ravir les amoureux de frangipane. Parfumés à la vanille et au rhum ambré, les "cookies galettes" sont en vente à cinq euros l'unité, ou, à 24 euros en version XL (6 personnes).

La galette flamande aux Merveilleux de Fred

Recette typique du Nord de la France, la galette flamande vous attend dans les trois boutiques au Merveilleux de Fred situées dans le 6ème, 3ème et second arrondissement lyonnais. Une galette composée d'une brioche tendre et moelleuse fourrée d'une crème mousseline, recouverte de sucre glace. Pas de frangipane donc, mais une recette gourmande vendue au prix de seize euros.

Caroline Hubert : la babka des reines

Si Caroline Hubert propose la traditionnelle galette des rois dans sa boutique du 6ème arrondissement, une "babka des reines" est également à la vente. Une recette briochée moelleuse composée de frangipane et d'amandes caramélisées, renfermant une jolie fève. La version à partager pour 6 personnes est en vente au prix de 18,50 euros.

La brioche des rois de Suzannne

Comme l'année dernière, Suzanne Brioches installée dans le 3ème arrondissement suggère deux recettes de "brioche des rois". La première aux fruits confits et à la fleur d'oranger, et la seconde plus traditionnelle à base de frangipane d'amandes torréfiées concassées. Enrobées de pâte feuilletée, les brioches coûtent six euros en format individuel et de 27 à 37 euros pour celles à partager.

Galette carré et chocolatée au Pain du Gone

Pour les moins courageux et attachées à leur galette, la boulangerie au Pain des Gones propose une recette plus traditionnelle mais pas moins originale. Nous l'avions testée l'année dernière, la galette carrée, déclinée sous différents goûts dont la fameuse fourrée frangipane-chocolat. Pour profiter de sa version à partager (6-8 personnes), il faudra débourser 22, 90 euros, tandis qu'une part coûtera 3,90 euros.

