Centrale du Bugey : 5 millions de Français touchés en cas d'accident

En cas d'accident dans la centrale nucléaire située à 30 kilomètres de Lyon, 5 millions de Français seraient exposés aux radiations et 20 000 km2 de zones agricoles seraient contaminées, selon une étude de l’institut biosphère de Genève.

L’institut biosphère de Genève a récemment publié une étude qui modélise la trajectoire et la dispersion des retombées radioactives en cas d'accident majeur dans les centrales nucléaires suisses et dans la centrale du Bugey dans l’Ain. À partir de ces informations, 365 scénarios de météo quotidienne ont été envisagés pour évaluer le nombre de personnes à évacuer et estimer les conséquences sanitaires. Selon l'étude la contamination radioactive toucherait 20 millions de personnes en Europe.

Pour les élus régionaux du “rassemblement citoyen, écologiste et solidaire”, “si un incident survenait, jusqu'à 5 millions de français seraient exposés aux radiations tandis que 20 000 km2 de zones agricoles seraient contaminées”.

“Ne nous leurrons pas. Le réchauffement climatique rend le nucléaire, qui dépend du bon refroidissement des centrales, encore plus risqué. Le combat anti-nucléaire est plus que jamais d’actualité. J'entends bien que nous n’avons pas tous les mêmes approches énergétiques, mais les chiffres sont là. Nul ne peut encore ignorer que le Bugey pose une question de sécurité publique. La centrale se situe à 30 km de la plus grosse agglomération de notre région. Il est temps de prendre nos responsabilités et de la fermer”, a déclaré l'élue RCES Corinne Morel Darleux.

En décembre 2018, la ville de Genève a déposé plainte contre X pour “mise en danger d'autrui et pollution des eaux” qui vise la centrale du Bugey, 2e plus vieille centrale nucléaire de France.