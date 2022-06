Ce week-end : rencontrez des artisans lyonnais au Village du Petit Paumé

Le Village du Petit Paumé fait son grand retour à Lyon ce week-end après trois ans d'absence. Au programme: animations, dégustations et rencontres avec les artisans lyonnais.

Le rendez-vous est donné ce week-end des 18 et 19 juin pour le retour du Village du Petit Paumé à Lyon. Après trois ans d'absence, l'évènement ouvre sa 21ème édition en mettant les artisans locaux à l'honneur.

Cette année, le Petit Paumé s'installe au Vieux Lyon, sur les places Saint Jean et Edouard Commette (Lyon 5e). Au programme : des animations gratuites et ouvertes à tous pour redécouvrir le savoir-faire lyonnais via plusieurs dégustations et animations.

Un évènement créé en 1999

Le "Village Médiéval du Petit Paumé" a été créé en 1999 avec l'objectif de plonger les Lyonnais dans l'ambiance d'une autre époque. Après plusieurs années, l'évènement est rebaptisé le "Village Gourmand du Petit Paumé" en 2012, pour ensuite devenir le "Village du Petit Paumé" en 2013.

Via ce week-end festif, le Petit Paumé entend promouvoir l’artisanat local, les produits du terroir et le savoir-faire de la région. "L’objectif est de passer un moment de partage en famille ou entre amis tout en découvrant divers artisans lyonnais", explique Luna, responsable du Village du Petit Paumé.

Au programme de la 21ème édition

25 stands d’artisans d’art et de bouche seront installés pour cette 21ème édition. Certains artisans proposeront des ateliers autour de leur discipline. Pour les gourmands et les curieux, fromages, charcuteries, boissons, ou encore pâtisseries seront proposés en dégustation.

Du côté des animations, le Petit Paumé a prévu des activités pour les adultes comme pour les enfants avec stand de maquillage, puissance 4 géant, ou encore tombola. Plusieurs fanfares et démonstrations viendront également rythmer la journée.

En fin d'après-midi, un apéritif géant prendra place avec pintes à 5€, transats, tournois de pétanque, planches et autres surprises pensées par le Petit Paumé. Envie de participer? Rendez-vous au Vieux Lyon de 9h à 22h ce samedi et de 9h à 20h dimanche. En bonus: tout le monde pourra repartir avec le guide 2022 du Petit Paumé. Pour plus d'informations, rendez-vous ici.