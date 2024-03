Ce qu’il faut savoir sur l’arrivée de Paris-Nice au mont Brouilly, dans le Rhône

La course au soleil fait étape dans le Rhône mercredi 6 mars. Cette 3e étape dont l’arrivée est prévue au sommet du mont Brouilly, dans le Beaujolais, pourrait donner lieu à une première explication entre les leaders.

Au lendemain d’un contre la montre par équipe dominé par l’équipe UAE et qui a vu les deux favoris de la course au soleil, Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) et Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe), être relégués à 18 et 54 secondes du leader Brandon McNulty (UAE), Paris-Nice fait étape dans le Rhône. Pour cette première étape de moyenne montagne, longue de 183 km, les 153 coureurs sont attendus à midi sur la ligne de départ à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Au fil de l’après-midi, ils devront franchir sept ascensions répertoriées, avec en point d’orgue une double montée au sommet du Beaujolais, le mont Brouilly.

Sept ascensions répertoriées

Après avoir franchi la côte du Mont-Saint-Vincent (2,9 km à 6,3%), puis le col de Boubon (4,4 km à 6%), la côte de Vauxrenard (3,2 km à 6,7%) et le col de Durbize (2,2 km à 9,4%), les coureurs entameront à 40 km de l’arrivée leur première ascension du mont Brouilly. Longue de 3 km, celle-ci présente une pente moyenne de 7,7% de moyenne avec des passages à 13%.

Les premiers coureurs devraient se présenter au sommet du mont Brouilly entre 15h26 et 15h48, en fonction de la vitesse moyenne du peloton. Dans la foulée, ils prendront la direction du col du Fût d’Avenas, placé à 20 km de l’arrivée avec des pentes pouvant aller jusqu’à 15%, avant de retourner au mont Brouilly pour franchir la ligne d’arrivée, entre 16h21 et 16h49.

Avec ses nombreuses ascensions et plusieurs difficultés placées en fin de course, cette 3e étape pourrait déjà donner une idée de l’état de forme des leaders et semble propice à un coureur comme Remco Evenepoel, adepte des raides solitaires s’il ose se découvrir à cinq jours de l’arrivée.