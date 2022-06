Ce dimanche à Lyon : une séance de cinéma "vivante" à la Croix-Rousse

Photo : The Deadly Stings

Tout ce qui se passe sur l'écran se passera également dans la salle, grâce à la troupe The Deadly Stings, venue animer la séance de ce dimanche à l'Aquarium ciné café (Lyon 4e).

Le rendez-vous est donné ce dimanche 12 juin à 18h à l'Aquarium ciné café (Lyon 4e) pour une séance de cinéma pas comme les autres. Au programme : la troupe "The Deadly Stings" sera présente pour donner vie au film américain mythique "The Rocky Horror Picture Show".

"Une animation dans la grande tradition du film" est prévue : tout ce qui se passe sur l'écran se passera également dans la salle. Et pour une séance encore plus culte, les organisateurs ont invité les spectateurs à venir déguisés.

Un rituel pour l'Aquarium

"The Rocky Horror Picture Show" est une comédie musicale de Jim Sharman. L'histoire : une nuit d’orage, la voiture de Janet et Brad, un couple coincé qui vient de se fiancer, tombe en panne. Obligés de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences.

C'est un des rituels de l'Aquarium ciné café, deux fois par an, le film est projeté avec la présence de la troupe "The Deadly Stings". Et l'évènement fait un tabac, les deux séances de ce week-end ont été rapidement complètes. Pour ceux qui auraient loupé le coche : la prochaine projection vivante est prévue vers la fin de l'automne.

Informations pratiques

Aquarium ciné café, 10 rue Dumont, Lyon 4

Tél : 09 81 96 94 29

Programmation : https://aquarium-cine-cafe.fr/programme-2