La marque Craft, spécialisée dans les vêtements de fines couches, ouvre sa première boutique autonome en Europe à Chamonix.

La marque suédoise de vêtements et d’équipements sportifs Craft poursuit son développement en Europe avec l’ouverture de sa première boutique sur le continent. L’enseigne a choisi de s’implanter à Chamonix, au cœur de la vallée du Mont-Blanc, une destination mondialement reconnue pour le trail running et les sports outdoor.

Fondée en 1977 en Suède, Craft s’est d’abord fait connaître grâce à son expertise dans les vêtements techniques destinés à évacuer la transpiration. À l’origine développés pour les pilotes de l’armée de l’air suédoise, ces textiles sont rapidement devenus une référence dans les sports d’endurance, notamment le vélo, le running et le ski de fond. La marque s’est ensuite diversifiée vers les sports collectifs avant de se lancer, en 2021, sur le marché de la chaussure de sport.

Pour cette première implantation européenne, le choix de Chamonix n’est pas anodin. Considérée comme l’une des capitales mondiales du trail, la station haut-savoyarde attire chaque année des milliers de pratiquants venus du monde entier. "Chamonix est la Mecque du trail et des sports outdoor’’, résume l'équipe de Craft, qui souhaite faire rayonner sa marque au plus près de sa communauté.

Une boutique pensée comme un lieu de rencontres et d'animation

Située en plein cœur de la station, la boutique a été pensée comme bien plus qu’un simple point de vente. La marque entend en faire un lieu de rencontre et d’animation pour les passionnés de course à pied et de sports d’endurance. Des événements, ateliers et moments de partage y seront régulièrement organisés pendant la saison estivale. Craft n'occupera les lieux que de juin à octobre au cours des cinq prochaines années. En période hivernale, l’espace retrouvera son activité traditionnelle liée aux sports de montagne, en partenariat avec Ecosport.

Distribuée en France par l’entreprise BDE Sport, la marque suédoise mise sur un positionnement axé sur la technicité et un bon rapport qualité-prix. Si aucun autre projet de boutique n’est annoncé pour l’instant, cette ouverture marque une évolution importante dans la stratégie commerciale de Craft, historiquement tournée vers la vente via un réseau de revendeurs spécialisés.

Dans les rues de Chamonix, la concurrence est pourtant déjà bien installée. La marque rejoint notamment Hoka, l’un des leaders du marché du running, déjà présente dans la station.

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