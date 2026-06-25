Un avion EasyJet à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. (@VG)

EasyJet annonce l'ouverture, à partir du 3 décembre 2026, d'une nouvelle ligne entre Lyon et Londres-Southend, avec deux vols hebdomadaires.

Les voyageurs lyonnais disposeront bientôt d’une nouvelle porte d’entrée vers la capitale britannique. easyJet a annoncé l’ouverture d’une liaison entre Lyon-Saint-Exupéry et l’aéroport de Londres-Southend à compter du 3 décembre prochain. La ligne sera opérée deux fois par semaine, les jeudis et dimanches.

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Avec cette nouvelle destination, la compagnie low cost renforce son offre vers le Royaume-Uni, où elle desservira désormais sept villes au départ de Lyon. Southend, située à l’est de Londres, permet notamment un accès rapide aux quartiers de l’East End.

En 2025, la compagnie a transporté près de trois millions de passagers depuis et vers Lyon et propose désormais plus de 60 destinations. Les billets pour cette nouvelle liaison sont déjà disponibles à partir de 35 euros l’aller simple.