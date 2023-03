Carburants plafonnés à 1,99 € : les stations Total proches de chez vous

A compter de ce mercredi 1er mars, l'entreprise Total plafonne le prix des carburants à 1,99 euro dans toute la France. Découvrez la carte des stations Total dans la métropole de Lyon.

La multinationale française Total plafonne le prix du gazole et du sans-plomb 95 à 1,99 euro le litre dans toutes les stations de France, à partir de ce 1er mars jusqu'à la fin de l'année 2023, a annoncé son PDG, Patrick Pouyanné. Après les remises, le groupe aux 19 milliards d'euros de bénéfice en 2022 expérimente donc un nouveau dispositif.

Pour limiter la hausse des prix à la pompe et éviter un dépassement du litre à plus de deux euros, le groupe TotalEnergies, sommé de faire des efforts par le gouvernement; s'est engagé à plafonner les prix du gazole et du sans-plomb 95 (standard et SP95-E10). Le geste ne concerne pas la gamme de carburants "premium" du groupe.

Une quarantaine de stations-services dans l'agglomération lyonnaise

Dans l'agglomération lyonnaise, Total est la marque qui règne le plus sur le territoire avec 41 stations essence. D'ailleurs, le groupe a réalisé une carte interactive où vous pourrez retrouver les stations-services.

Le gouvernement avait mis en ligne une carte interactive dès le mois de septembre, permettant aux consommateurs de rechercher une station-service en fonction de son carburant.