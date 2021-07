Cannabis : dans la région, 27 kilos de drogue saisis... dans un corbillard

Les douaniers de la Drôme ont saisi mardi 27 kilos d'herbe et de résine de cannabis dans un corbillard au péage de Chatuzange-le-Goubet (Drôme) sur l'A49 en direction de Grenoble.

"Le véhicule de type Mercedes présentait un aspect usagé, affichait l'enseigne d'une entreprise funéraire mais ne transportait aucun cercueil", a expliqué une porte-parole des douaniers à l'AFP. Un premier sac d'herbe a été trouvé dans un premier temps.

Ensuite, toujours selon l'AFP, suite à un "démontage du plancher et d'une fouille approfondie", les douaniers ont découvert 14 sacs d'herbe et de résine de cannabis dissimulés sous une trappe. Le conducteur et le passager du véhicule sont présentés ce vendredi après-midi au tribunal correctionnel de Valence en vue de leur comparution immédiate.