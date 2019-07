Canicule : le Rhône et Lyon en vigilance orange dès lundi

Avec jusqu’à 41°C à Lyon en milieu de semaine, le département du Rhône a été placé en vigilance orange à partir de ce lundi.

La chaleur s’installe dans la vallée du Rhône, et ne semble pas prête de s’en aller. Avec des températures oscillantes entre 30 et 34°C sur la zone cet après-midi, le département qui était en vigilance jaune passera en orange dès demain. L’épisode de forte chaleur devrait durer, et s’intensifier sur toute la semaine, avec des après-midis entre 35°C ce lundi et jusqu’à 41°C en milieu de semaine dans la métropole de Lyon. Selon météofrance, les températures pourraient battre les records enregistrés en juillet 1983. Il faudra attendre le week-end prochain et ses orages pour que la fraîcheur revienne un peu, avant de sans doute repartir de plus belle.