Canicule à Lyon : éventails et bouteilles distribués dans le métro

La canicule devrait s'installer à Lyon au moins toute la semaine. Sur le réseau métro, plusieurs actions seront menées pour rendre les trajets moins éprouvants.

Dès qu'il commence à faire chaud, les lignes de métro de Lyon peuvent rapidement se transformer en étuve, notamment la A dont la construction proche du bitume la rend sensible aux variations de température. Pour rendre les trajets moins éprouvants, TCL vient de mettre en place un plan d'action. Sur la A et la B des ventilateurs à l'avant permettent de faire circuler de l'air extérieur à l'intérieur des rames. Des fenêtres à battant ont été installées sur ces deux lignes, la C devrait suivre prochainement.

La nuit, les rames des lignes A, B et D seront stationnées dans des zones plus fraîches et des ventilateurs pourront être utilisés pour les refroidir, si nécessaire.

Des distributions d'éventails, bouteilles d'eau seront organisées dans les principales stations du réseau TCL ces prochains jours.

L'ensemble des tramways sont déjà climatisés, tout comme 99 % des bus et trolleybus (encore faut-il que le conducteur ait décidé de la mettre en marche).

Enfin, en 2020, les rames de la ligne B seront climatisées. Pour la ligne A, rien n'est pour l'instant prévu avant 2030.