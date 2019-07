Canicule : 41°C à Lyon en milieu de semaine

Si l’alerte canicule n'a pas été donnée ce week-end, la température devrait largement grimper en milieu de semaine pour atteindre jusqu’à 41 degrés mercredi.

Entre pollution et canicule, la semaine s’annonce difficile à Lyon. L’alerte des températures, passée au niveau 2 "Avertissement chaleur" ce vendredi, pourrait bien se hisser au niveau 3 "Alerte canicule" en début ou milieu de semaine. En effet, outre un fort épisode de pollution à l’ozone attendu, les températures vont rapidement grimper. 36°C lundi, 38°C mardi et jusqu’à 41°C mercredi et jeudi, le thermomètre ne redescendra que de quelques degrés à partir du week-end prochain.