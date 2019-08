C'est parti pour un samedi noir sur les routes à Lyon et alentour

La circulation sera compliquée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end. A commencer par ce samedi 10 août, que Bison Futé annonce noir sur l'A43 et sur l'A7.

C'est parti pour une nouvelle journée noire sur les routes ce samedi 10 août. Dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que le sud-est de la France, Bison Futé estime que la circulation sera "extrêmement difficile" dans le sens des départs. Il est conseillé d'éviter l'A43 entre Lyon et Chambéry, de 10 h à 15 h ce samedi. Dans le sens des retours, la circulation sera légèrement plus fluide mais la région sera toujours rouge pour Bison Futé. L'A7 sera particulièrement chargée entre Orange et Lyon de 10 h à 15 h.

#InfoTrafic 🚗 Les routes des #vacances seront encore chargées ce week-end selon #BisonFuté ✅Restez prudents & patients.

✅Respectez les limitations de vitesse et distances de sécurité.

✅Faites une pause toutes les 2 heures. ➡️ https://t.co/mNDpyOa2TH pic.twitter.com/5N0kiFyEoD — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 8, 2019

La situation ne devrait pas s'améliorer dimanche 11 août, avec des retours attendus particulièrement nombreux.