C'est le mauvais jour pour garer sa voiture dans Lyon dès 13h

Rues i nterdites à la circulation à partir de 13h, dispositifs anti-voitures béliers qui pourraient empêcher de bouger son véhicule dans la journée, risques d'incendies... : c'est clairement le mauvais jour pour garer sa voiture dans Lyon.

Garer sa voiture à l'extérieur ce vendredi à Lyon dès 13 heures sera clairement une mauvaise idée sur certains secteurs. À l'occasion de la finale de la coupe d'Afrique des nations opposant l'Algérie au Sénégal, un important dispositif de police va être mis en place pour contenir les éventuels débordements. 600 policiers seront ainsi déployés sur l'agglomération, ainsi qu'un camion lanceur d'eau.

Une quarantaine de rue seront fermées à la circulation à partir de 13 heures (voir le plan ci-dessous). Des dispositifs anti-voitures béliers seront déployés sur le terrain dès le début d'après-midi. Il est ainsi recommandé aux automobilistes d’éviter les secteurs de la place Bellecour et de la place Gabriel Péri, dès le début de l'après-midi.

Par ailleurs, mieux vaut ne pas garer sa voiture sur ces secteurs en surface pour plusieurs raisons. La préfecture conseille vivement "de ne pas laisser de véhicules stationnés dans ces secteurs, faute de quoi, après l’installation des dispositifs anti-béliers, ils ne pourront pas être déplacés". Les risques de possibles dégradations ou incendies ne sont pas à exclure. Le 14 juillet, une vingtaine de véhicules ont été brûlés sur l'agglomération. Même si les policiers auront l'ordre de répliquer et d'interpeller ce vendredi soir, le principe de précaution pourrait permettre d'éviter de retrouver sa voiture calcinée samedi matin. Quant à ceux qui penseraient déjà monter une arnaque à l'assurance en laissant leur véhicule au mauvais endroit, c'est la première chose que regardent les experts et enquêteurs (et l'une des plus simples pour refuser le remboursement).

Ironie de la chose, alors que le débat est lancé depuis plusieurs semaines entre élus et citoyens, Lyon va donc expérimenter ce vendredi une large zone de piétonnisation dans son centre.