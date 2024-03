Après un appel à projets lancé par la Métropole de Lyon en janvier 2023, 16 collèges vont bénéficier d'une aide financière pour permettre à leur réalisation. Le montant total s’élève à 541 000 euros.

Afin de "donner la parole aux élèves" et pour leur permettre de "co-construire des projets sur un mode participatif et collaboratif" au sein de leur collège, la Métropole de Lyon a mis en place l’année dernière un budget participatif d’un montant maximal de 40 000 euros par projet. Pour cette deuxième année, ce sont 16 nouveaux collèges qui ont été sélectionnés après l’appel à projets lancé en janvier 2023 et qui vont bénéficier d’une aide financière. Le coût total alloué par la Métropole de Lyon s’élève à 541 000 euros.

Six collèges de l’éducation prioritaire sélectionnés

Parmi les 16 collèges retenus, six sont des collèges de l’éducation prioritaire (REP et REP+), annonce la collectivité dans un communiqué publié ce lundi. 46 collèges avaient déposé leur candidature avant qu’ils ne soient départagés par plusieurs phases de sélection "technique" et par une présentation devant des élus de la Métropole de Lyon ainsi que "deux représentations de fédérations de parents d’élèves."

Salle de repos, mobilier pour une cour de récréation ou végétalisation, les différents projets permettront ainsi d’aménager aussi bien des espaces intérieurs qu’extérieurs. "Les 16 collèges financés cette année sont répartis sur toute la métropole ; ils vont bénéficier d’une vraie amélioration de la qualité de la vie scolaire. En complément à l’action que nous menons sur les bâtiments, le budget participatif est un outil qui renforce l’attractivité des collèges publics, et qui permet de renforcer le pouvoir d’agir des jeunes", a déclaré Véronique Moreira, vice-présidente en charge des collèges et de l’éducation.

Un nouvel appel à projets sera de nouveau lancé cette année, avant la réalisation des projets en 2025.